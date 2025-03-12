Manisa Basket’in tur için son şansı

MANİSA Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında, bugün Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, yenilmesi halinde organizasyona grubunda bitime iki maç kala veda edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda H Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı. Manisa Basket Divissa'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmuyor. İki ekibin karşılaştığı ilk maçta da Manisa Basket Divissa, rakibine 98-74 mağlup olmuştu.