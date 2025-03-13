Aliağa Petkimspor Avrupa’da pes etmedi

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu, ilk tur grup maçları ve Play-In etaplarını geçtikten sonra Son 16 Turu K Grubu'na 3'te 0'la başlayan Aliağa Petkimspor, erken pes etmedi. Grupta evinde güçlü İspanyol rakibi Baxi Manresa'yı 89-86 yenerek ilk galibiyetini alan Petkimspor, son iki maç öncesi çeyrek final iddiasını sürdürdü. Petkim, grup maçlarını 19 Mart'ta Tenerife'yi ağırlayıp, 25 Mart'ta İtalya'da Reggiana deplasmanıyla tamamlayacak. Petkimspor Antrenörü Burak Gören, oyuncularını önemli galibiyet için kutlayarak, "Herkes Son 16 gruplarına üçte sıfır ile başladığımızı biliyordu ve basketbol kamuoyu, işin bizim adımıza bittiğini düşünüyordu. Maçtan önce takımla bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Önümüzdeki hafta çok iyi bir takım olan Tenerife ile karşılaşacağız. Galibiyet için elimizden geleni yapıp şansımızı grubun son maçına saklayacağız" açıklamasını yaptı.