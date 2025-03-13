Derbi tarihleri belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. hafta programlarını dün açıkladı. Buna göre, ligde art arda iki hafta üst üste oynanacak kritik iki derbi maçın tarihi de belli oldu. 29. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Pazar günü saat 20.30'da gerçekleşecek. 30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesi ise 6 Nisan Pazar 19.00'da yapılacak. Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa yarışının kaderini büyük ölçüde 29 ve 30. haftalarda oynanacak olan bu derbiler belirleyecek.