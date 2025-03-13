Göztepe’nin genç ismine Aston Villa kancası

Trendyol 1. Lig'de Avrupa'yı hedefleyen ancak son haftalardaki puan kayıpları ile dikkat çeken Göztepe Eyüpspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken takımın genç stoperi Taha Altıkardeş'e İngiliz ekibi Aston Villa'nın talip olduğu öğrenildi. Geçen seneden bu yana gösterdiği performans ile Avrupa'dan birçok takımın transfer listesine giren Altıkardeş için daha önce Almanya'dan Mainz kulübü de devreye girmiş hatta Bundesliga temsilcisinin yetkililerinin oyuncuyu izlettiği ileri sürülmüştü. Göztepe yönetimi ile İngiliz kurmayların önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacağı gelen haberler arasında.

Göztepe ile sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar süren genç oyuncunun bu sezon sakatlıklardan yüzü gülmedi. Genç oyuncu Taha, 15 Aralık 2024 tarihinde oynanan Hatayspor müsabakasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yüzüne darbe alarak bir süre sahalardan uzak kalmıştı. İyileşme sürecindeki Taha'nın sakatlığını büyük ölçüde atlattığı kaydedildi. Göztepe formasıyla 2 sezon boyunca toplam 48 maça çıkan Taha, 5 gol atarak skorer kimliğini de ortaya çıkarttı. Genç oyuncunun şu an yaklaşık 5.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bursaspor altyapısında yıldızı parlayan Taha daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuş 2023 yazında da bordo-mavili ekipten Göztepe'ye geçiş yapmıştı.

DJALMA SİLVA'NIN TEDAVİSİ BAŞLADI

Geçtığimiz haftalarda oynanan Samsunspor müsabakasında çapraz bağları kopan Djalma Silva'nın tedavisine başlanıldığı öğrenildi. Ameliyat olan oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği ve deneyimli oyuncu için iyileşme süreci başladığı belirtildi. Performansıyla sol tarafın sigortası konumunda olan Djalma'nın sakatlığı yönetimde büyük şok yaratmıştı. Şu anda sol tarafı İsmail Köybaşı'na emanet eden teknik direktör Stanimir Stoilov'un İsmail ile bire bir görüşerek deneyimli oyuncudan sezon sonuna kadar iyi bir performans beklediğini söylediği öğrenildi. 35 yaşındaki İsmail Köybaşı, sol kanatta tek alternatif olarak kalırken Bulgar teknik adam oyuncusunun tecrübesinden yararlanmak istiyor. İsmail Köybaşı, 3 sezondur oynadığı sarı-kırmızılılarda 1'inci Lig'de kupa kaldırdı.

LASSE NİELSEN FORMAYI BIRAKMADI

Göztepe'nin 37 yaşındaki oyuncusu Nielsen kadronun değişmezlerinden oldu. Gerçek mevkisi stoper olan oyuncu, kadroda Ogün ve Sangare gibi sağ bekler olmasına rağmen sağ kanatta formayı bırakmadı. Nielsen 9'u son haftalarda 11 maçta ilk 11'de forma giydi.