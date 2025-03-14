Arda Güler Inter’e doğru

REAL Madrid'de forma giyen ancak bir türlü istediği performansı yakalayamayan Arda Güler için her gün yeni bir transfer iddiası gündeme geliyor. Real Sociedad, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi takımlar ile adı anılan Güler'in yeni talibi Inter oldu. Tutto Sport'ta yer alan habere göre, 20 yaşındaki futbolcu Serie A'da forma giymek istiyor. Arda Güler için İtalyan üst ligindeki büyük kulüplerin harekete geçtiği ancak en güçlü konumdaki takımın Inter olduğu bilgisi de yer aldı. Güler'in milli takımda beraber forma giydiği kaptan Hakan Çalhanoğlu faktörü nedeniyle Inter'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı.