  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Arda Güler Inter’e doğru

Arda Güler Inter’e doğru

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Arda Güler Inter’e doğru
REAL Madrid'de forma giyen ancak bir türlü istediği performansı yakalayamayan Arda Güler için her gün yeni bir transfer iddiası gündeme geliyor. Real Sociedad, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi takımlar ile adı anılan Güler'in yeni talibi Inter oldu. Tutto Sport'ta yer alan habere göre, 20 yaşındaki futbolcu Serie A'da forma giymek istiyor. Arda Güler için İtalyan üst ligindeki büyük kulüplerin harekete geçtiği ancak en güçlü konumdaki takımın Inter olduğu bilgisi de yer aldı. Güler'in milli takımda beraber forma giydiği kaptan Hakan Çalhanoğlu faktörü nedeniyle Inter'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA