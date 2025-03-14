Manisa FK’da Fofana’ya af çıktı

Trendyol 1. Lig'de Taner Taşkın yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Esenler Erok ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'da Moryke Fofana'ya af çıktı. Bir önceki teknik direktör Hakan Şapçı döneminde Kaan Kanak ile birlikte kadro dışı kalan Fofana, Erok maçında oyuna 62. dakikada girdi. Gençlerbirliği ve Iğdır maçlarında kadroya alınmayan 33 yaşındaki Fildişi Sahilli, 2 maç sonra forma giyerek etkili olmuştu. Teknik Direktör Taşkın'ın çok beğendiği tecrübeli oyuncunun cumartesi günü oynanacak Pendik maçına da 11'de başlayacağı öğrenildi. Kaan Kanak'ın durumu ile ilgili ise bir netlik bulunmuyor.