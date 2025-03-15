A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından yeniden davet edildi.

TOPLAM SEKİZ OYUNCU SAKAT

30 kişilik A Milli Takım aday kadrosunda; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in sakatlıkları sebebiyle yer almadığı ifade edildi. Milli Takım 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

İŞTE ADAY KADRO

KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),