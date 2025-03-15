Bodrum FK’nın yükselen değeri

SÜPER Lig'de son haftalarda gösterdiği çıkışla kümede kalma yolunda umut yeşerten Bodrum FK'nın genç futbolcusu Ege Bilsel, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlıların 21 yaşındaki sağ beki, sezon başından bu yana Süper Lig'de yüzde olarak en çok piyasa değerini artıran futbolcu oldu. Sezon başında 75 bin Euro değeri bulunan Ege, Süper Lig'de 16 maç oynayıp, 2 asist yaparak yıldızını parlattı ve değerini yüzde bin 100 artarak 900 bin Euro bonservis ücretine ulaştı. Ege'yi yüzde 800 artışla Başakşehir'in stoperi Hamza Güreler, yüzde 750 artışla Göztepeli Isaac Solet ve yüzde 525 yükselişle Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu takip ediyor. Bodrum FK altyapısından yetişen Ege, 16 maçta forma giyerken, kariyerinde 2 kez de U21 Milli Takımı'nda şans buldu.