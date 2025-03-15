NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 8 hafta öncesi şampiyonluk yarışından kopmayan Karşıyaka yine dertli. Mali sorunlar yüzünden takıma bu yıl büyük destek sağlayan Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in yanı sıra ana yönetimden istifaların yaşandığı Kaf-Kaf'ta futbolcular 2 galibiyet primi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin çalışanları da 3.5 aylık biriken maaşlarını bekliyor. Daha önce maaş ödemelerinin aksaması yüzünden idari kadrodan ayrılıkların yaşandığı Karşıyaka'da tesis çalışanları da zorda. Şube yönetimi ayrıldığı için tesislerde kalan 12 futbolcu ve antrenörlere hafta başında yemek çıkmazken, Futbol Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek son anda devreye girerek günlük yemek ve tesisin haftalık erzak alışverişini yaptı. Ayrıca Karşıyaka'da Ayhan Gültekin'in ayrıldığı futbol şubesi, ana yönetimden İlker Akpınar ve Özgür Okan'a emanet edildi.