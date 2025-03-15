Penaltı kabusu

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'nin Avrupa macerası önceki gece hazin bir şekilde son buldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında ilk maçta 3-1 yenildiği Rangers'ı 2-0 yenerek maçı penaltı atışlarına kadar taşıdı. Ancak Tadic, Fred ve Mert Hakan penaltı atışlarını gole çeviremeyince, İstanbul ekibi çeyrek final biletini İskoç rakibine kaptırdı. Geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a penaltılar sonucu elenen Fener, bu yıl da aynı kaderi bu kez Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Rangers'a karşı yaşadı.

YİNE DUSAN TADIC KAÇIRDI

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibiyle çeyrek finalde eşleşen sarı-lacivertliler, 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından rövanş maçını 1-0 kazanmış ve maçı penaltılara götürmüştü. Fenerbahçe, penaltı vuruşları sonucunda yine 3-2'lik skorla Avrupa defterini kapatmıştı. Kanarya, Olympiakos'a elenirken ilk penaltıyı kaçıran Tadic, önceki gece Rangers'a karşı da takımının ilk atışını gole çeviremedi. 13 yıllık kariyeri boyunca ilk kez İskoçya'da beyaz noktaya geçen Fred de penaltı kaçırdı. Son atışı auta yollayan Mert Hakan da en son 5 yıl önce Sivasspor'da oynadığı dönemde penaltı kullanmıştı.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenirken sarı-lacivertliler Norveçli hakem Espen Eskas ve VAR heyetine büyük tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, "120 dakika sonunda hak eden de bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar. Umarım beni UEFA beni cezalandırmıyordur. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım" dedi. Bu arada PFDK, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Jose Mourinho'ya ceza vermedi.