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2. Lig’de pazar şöleni

Nesine 2. Lig’de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi veren Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak. Tüm maçlar 14.00’te başlayacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

2. Lig’de pazar şöleni

İkinci Lig'de mücadele eden Ege takımları bugün saat 14.00'te zorlu müsabakalara çıkacak. Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon FK'ya 2-0 yenilerek kümede kalma mücadelesinde yara alan Altay deplasmanda Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. 4'üncü sıradaki Altınordu evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak. Kırmızı Grup'ta Nazillispor, Diyarberkirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 13 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Menemen Futbol Kulübü, Erbaaspor'a konuk olacak. Geçen hafta deplasmanda Nazillispor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Somaspor Vanspor'la kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor, 29 puanla 12'nci sırada yer alırken, Vanspor 45 puanla 5'inci durumda.

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