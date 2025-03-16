Buca’dan seri sonu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Bucaspor 1928, evinde Karaman FK'ya 2-0 kaybetti ve iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. 21. dakikada soldan yapılan Karaman serbest vuruşunda Sabrican'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Bağcı'nın kafası üstten auta gitti. 36'da gelişen Karaman atağında Özkan'ın soldan ortasında Polat'ın ceza sahası içinden şutunda top kaleye gitmek üzereyken, son anda Doğan ayağıyla müdahale edip mutlak golü önledi. 39'da Abdülkadir'in arapasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Polat düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1

RESUL SKORU BELİRLEDİ

54'te Nizamettin'in pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cebrail'in şutunu kaleci kurtardı. 70'de Emre Erdem'in sağdan ortasında Cebrail ceza sahası içinde penaltı noktası yakınında topu kontrol etti, şut atmak yerine çalım deneyince mutlak gol pozisyonu kaçtı. 73'te Nizamettin'in defans arkasına gönderdiği havadan arapasta Yasin ceza sahası içine girer girmez önünde seken topa vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 82'de Karaman FK'dan Resul ceza sahası içinde kaleci Bayram tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararını verdi. 84'te Resul beyaz noktadan golü attı: 0-2. Maç 2-0 sona erdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Bucaspor 1928'i taraftarları yalnız bırakmadı. Zorlu müsabakada takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli futbolseverler soluğu Cemil Şeboy Stadı'nda aldı. Müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, alkışlarla oyunculara moral verdi. Tribünlerde yer alan yaklaşık iki bin Bucaspor taraftarı takımlarını 90 dakika desteledi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve görsel şovlarla karşılaşmaya damga vurdu.

SÜPER LİG HAKEMİ ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALDI

Hem sezon başında hem de devre arasında yapılan koşu testlerinde başarısız olduğu icin klasman dusurulen Erkan Özdamar, Bucaspor 1928-Karaman FK maçında düdük çaldı. Uzun yillar Süper Lig maçı yöneten, ligin ilk yarısında da devler arenasında gorev alan Özdamar, dün 2. Lig maçını yönetti. 36 yaşındaki Özdamar bu sezon 2. ve 3. liglerde görev alacak.

BUCASPOR ERKEN TATİLDE

MİNİ YORUM / Levent ARIÖZ

Erken gelen yazdan mıdır bilinmez, Bucaspor dün Karaman FK karşısında eski iştahından uzaktı. Maçın başından itibaren kazanamayacağını hissettirdi. As takımdan 6 oyuncusu yoktu ama 11'e bakınca heyecanlanmamak elde değildi. Defans 4'lüsü komple altyapı çıkışlıydı. Orta saha ve forvette de özkaynaktan birer oyuncu sahadaydı. Sol bek Umut ilk kez A takımda oynamasına rağmen yıllardır liglerin sefiri gibi oturaklıydı. Zaten Buca özkaynağının diğer altyapılardan farkı bu. Direkt hazır oyuncuyu sahaya atabiliyorsun. Toyluk gözlemlemiyorsun. Tüm gençlik methiyelerine rağmen maçın başından beri süren düşük tempo devam etti. Bu sezon bir çok maçı kurtaran Bayram gününde değildi. Genel bir isteksizlik hakimdi. Teknik- taktikten bağımsız olarak Yasin Öztekin'e özellikle rakiplerden büyük saygı var. Karamanlı oyuncular Yasin'i durdurmaya çalışırken gözlerindeki hayranlık, sahalarda ender gördüğümüz bir durumdu. Ayrıca Süper Lig'den tanıdığımız hakem Erkan Özdamar'ın gözü alışkanlıktan olsa gerek sık sık kenara süzüldü. Sanki VAR varmış gibi. İkinci yarıda Yasin'in skor 1-0 iken ceza sahası dışında dediği pozisyon da sanki çizgide gibiydi. Alıştığı gibi VAR olsaydı penaltı kararı alınabilirdi. Ayrıca Mart ayında su molasına da bu maçta şahit olduk. Yazdan kalma bir günde Bucaspor tatile erken çıkmış gibi göründü.