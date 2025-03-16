Göztepe Sultanlar Ligi’nde

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Lig final etabında Göztepe, dün İBB Spor'u 3-2 yendi ve Sultanlar Ligi'ne yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde 22 maçta 21 galibiyet alıp A Grubu'nu zirvede bitirdikten sonra Alanya'da organize edilen yarı final müsabakalarında 3'te 3 yaparak adını Final Etabı'na yazdıran Papara Göztepe 2005'te veda ettiği lige geri döndü.

İLK MAÇTA KSK'Yİ YENDİ

Göz-Göz, Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında bir başka İzmir ekibi Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etmişti. Sarıkırmızılılar bu maçın ardından oynadığı ikinci randevuda ise önceki gün İlbank Spor Kulübü ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Dün ise kendisi gibi 3 puanı bulunan İBB Spor'u 25-23, 24-26, 17-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle geçen Göztepe taraftarlarını sevince boğdu.

İLBANK DA YÜKSELDİ

Dünkü sonuçların ardından Sultanlar Ligi'nin yeni ekipleri Göztepe ve İlbank oldu. İlbank en son 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele etmiş, o sezonu 15. sırada tamamlayıp lige veda etmişti. Normal sezonda B Grubu'nu ikinci tamamlayan İlbank, yarı finalde ise 1. Grup'ta topladığı 5 puanla Göztepe'nin ardından ikinci olmuştu.

ROUSSEAUX'DA KORKULAN OLMADI

Göztepe'nin Belçikalı smaçörünün ayağının kırılmadığı öğrenilirken, deneyimli voleybolcu kutlamalara sedyeyle katıldı.

GÖZTEPE'DE smaçör Helene Rousseaux dünkü maçın başında yaşadığı şanssızlıkla her iki takımın oyuncularını gözyaşlarına boğdu. Sarı-kırmızılılar 4-2 önde iken smaç esnasında yere düşerken, ayağının kırıldığı ifade edilen oyuncuda korkulan olmadı. Büyük acı yaşayan Bekçikalı'ya, sağlık ekipleri parkede ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerçekleştirilen kontrollerinde ayağında kırığa rastlanmadığı olmadığı öğrenildi. Final etabının en skorer oyuncusu olan 33 yaşındaki Belçikalı smaçör Helene Rousseaux için karşılaşma esnasında sosyal medyadan da geçmiş olsun mesajları yağarken, oyuncunun ayağında kırık olmaması sevinci ikiye katladı. Rousseaux, kupa töreninde kutlamalara sedyeyle katıldı.