Kartal yine kayıp

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. 2. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 14. dakikada Ndao'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 26. dakikada orta sahada Melih Bostan'ın, Paulista'ya sert müdahalesi sonucu hakem Ali Şansalan, Melih'e sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Ali Şansalan sarı kartı iptal ederek, Melih Bostan'ı kırmızı kartla oyunda ihraç etti. 42. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, iki hamlede topun sahibi oldu.

KALECİ DENİZ'İ GEÇEMEDİ

45. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde rakibinden önce önce vuran Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 45+3. dakikada Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Chamberlain'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Mücadelede ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. 51. dakikada Masuaku'nun ortasında savunmadan sekerek kaleye yönelen topu kaleci Deniz güçlükle çıkardı. 62. dakikada Gedson'un şutunu yine Deniz kurtardı. 65. dakikada Ndao, Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 77. dakika Onur'un ortasında Muçi'ye çarparak kaleye yönelen topa yine Deniz geçit vermedi. Beşiktaş, Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

UDUOKHAİ SAKATLANDI

Siyah-Beyazlılarda Paulista döndü, Uduokhai sakatlandı. Kara Kartal sakatlığını atlatan ve uzun bir süre sonra sahalara dönen Gabriel Paulista'ya sevinirken bu kez de Felix Uduokhai'ye üzüldü. Stoper, 55. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı.

EMİRHAN DIŞARI PAULİSTA İÇERİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor deplasmanında kadroda tek değişiklik yaptı. Norveçli çalıştırıcı son oynadıkları Gaziantep FK maçında görev verdiği stoper Emirhan Topçu'nun yerine sakatlığını atlatan Gabriel Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Paulista, 19 maç sonra ilk 11'e adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, o tarihten sonra ilk kez forma giydi.

FEDERASYONDAN HAKEM KARARI

Trendyol Süper Lig'de 29. haftada oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu hakem kararını verdi. Ligde 25. haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından, Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek. Süper Lig'in kalan haftalarında derbi maçları kalıcı olarak TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla yabancı hakemler yönetecek.

YİNE DURAKLAMA DÖNEMİ MİNİ YORUM / Berke ÖZBAY

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle birlikte gelişim kaydeden ve olumlu sonuçlar almaya başlayan Beşiktaş yine duraklama dönemine girdi. Siyah-beyazlılar geçen hafta Gaziantep FK maçında aldığı yenilginin ardından bu hafta Konyaspor deplasmanında kaybını telafi etmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak beklenen olmadı. Kara Kartal, maç boyunca istediği fırsatları yakalamakta çok zorlandı. Rakip 10 kişi kaldığında da, 9 kişi kaldığında da uzaktan şutlar haricinde istediği organizasyonu sahaya yansıtamadı. Gaziantep maçına kadar moralli, kendine güvenen, üreten bir takım izlemeye başlamışken, son iki haftada yine sancılı bir Kara Kartal seyrediyoruz. Siyah-beyazlılarda bireysel performansların rın sürekli dalgalanması, takım oyununu derinden sarstı. Beşiktaş'ta art arda yaşanan kayıplara ek olarak Paulista ve Uduokhai de sakatlandı. Milli aradan sonra Galatasaray'la oynayacak olan Kara Kartal'ı yine çok zor bir süreç bekliyor.