Muğlaspor durmuyor

NESINE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor taraftarı önünde konuk ettiği İnegöl Kafkasspor'u 1-0 yendi. Geçen hafta Adıyamanspor deplasmanındaki hükmen galibiyetle liderliği devralan Muğlaspor, üst üste 7'nci galibiyetini evinde İnegöl Kafkasspor'u da tek golle yenerek aldı. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşilbeyazlılar 10'uncu dakikada Yalçın Eycan'la üstünlüğü buldu: 1-0. Deneyimli savunmacı gol sevincini saha kenarındaki eşi ve bebeğiyle paylaştı. Konuk takım 42'nci dakikada Bilal'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken kritik karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Son 7 haftadır art arda kazanan Muğla, ligde bitime 7 maç kala 48 puanla en yakın takipçisi Balıkesir'in önünde zirvedeki yerini korumayı başardı.