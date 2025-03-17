Tire doludizgin

NESINE 3. Lig 2. Grup'ta orta sıralarda yer alan Tire 2021 FK evinde ağırladığı İshaklıspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla İzmir ekibi yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken, 2 maçlık galibiyet serisi elde etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıları farka taşıyan goller 45+1'de Murat Elkatmış, 53'te Mertcan ve 71'de Saidcan kaydetti. 32'de, Saidcan'ın etkisiz şutunu kaleci Yasin kontrol etti. 45+1'de Murat Elkatmış şık bir vuruşla kaleci Yasin'i mağlup etti: 1-0. 50'de Mercan'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 53'te İlhan'ın pasında topla buluşan Mertcan meşin yuvarlağı filelere gönderdi 2-0. 71'de Saidcan'ın plasesi farkı 3'e çıkarırken, karşılaşmanın skorunu da belirledi: 3-0.