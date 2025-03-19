Altınordu’da Ersan Parlatan’dan Altay derbisi açıklaması

Geçtiğimiz hafta Batman Petrol Spor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Zor ve dirençli bir müsabaka oynadık. Takıma analizden sonra şunu söyledim. Özellikle top rakipteyken hem kompakt oynayarak, hem temaslı oynayarak, agresif oynayarak birçok ikili mücadele kazanabildik. Birçok top kazanarak geçiş sağlayabildik. Ve neticesinde de iki tane çok net gol pozisyonuna girdik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci devre biraz daha bu oyunu sahaya yansıtamadık diyebilirim. Batman biraz üstünlüğü ele aldı. Tabii ki onlar da rüzgarı arkasına alarak biraz avantaj elde etti. Ortada giden bir oyundu ve 0-0 bana göre maçın da hakkıydı diyebilirim" dedi.

Cumartesi günü Altay ile oynanacak derbi mücadelesi ile ilgili olarak da Ersan Parlatan, "Rakibimiz adına bizim adımıza da oldukça önemli bir mücadele oynayacağız. Her iki camianın taraftarları içinde önemli bir karşılaşma olacak sonuçta bir İzmir derbisi oynayacağız. Burada tabii ki biz galip olarak oradan dönmek istiyoruz. Ama biz %100'ümüzü sahaya vererek, en iyisini yaparak ancak bunu elde edebiliriz. Bunları oyuncularıma söyledim. Yani Altay'ın durumu tabii ki bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakmamız gerekiyor. Ama bu maçı kazanmak istiyorsak kendi performansımızın %100'üne ulaşmamız gerektiğini oyuncularıma aktardım." diye konuştu.