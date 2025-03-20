F.bahçe’de değişim kapıda

YENİ sezonda da Jose Mourinho ile devam edecek olan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın elini güçlendirecek iyi bir kadro kuracak. Yaşanacak köklü değişimde kiralık olarak takımda görev alan ve sözleşmesinin sonuna gelen isimler konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertliler, performansından memnun kaldığı Filip Kostic için kulübü Juventus ile temaslarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko yedek kalmayı ve maaşında indirim yapılamasını kabul ederse 1 sene daha takımda kalacak. Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Dusan Tadic'in de ayrılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun eski takımı Ajax'tan teklif aldığı öne sürüldü. Hızlı ve teknik bir oyuncu olan Osayi-Samuel, sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Yönetimin de masadan kalktığı ve oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.

LİVAKOVİC'İN DURUMU BELİRSİZ

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin, Mourinho ile yaşadığı sorun sonrası kadro dışı kaldı ve takımdan ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Becao'da ayrılacak isimlerin başında yer alıyor. Kale bölgesinde kaliteyi en üst seviyeye çekmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki file bekçisi Livakovic için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı-lacivertli kulüp, A sınıf bir yabancı kaleci transferi yapacak.