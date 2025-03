Harikasınız çocuklar

UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Macaristan'ı mağlup ederek pazar günü oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı: 3-1. 9. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında Oğuz, Orkun'a aktardı. Orkun'un ceza yayı içerisinden yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti: 1-0. 13'te sol kanattan Szoboszlai'nin içeriye çevirdiği topa Nagy'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi. 25'te Uğurcan'ın hatalı pasında meşin yuvarlağın sahibi olan Bolla'nın arka direğe ortasında Varga, kafayla topu indirdi. Schafer fileleri havalandırdı: 1-1.

MİLLİLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

69'da Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya omzuyla dokunan Kerem, topu filelerle buluşturdu: 2-1. 73'te sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Kerem, topu göğsüyle indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 88'de sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Müsabaka 3-1 üstünlüğümüzle bitti.

KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ

UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında A Milli Futbol Takım'da sakatlık şoku yaşandı. Maçın 26. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Kaan'a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekibi yaptı. Daha sonra devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcunun yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi. Öte yandan ilk yarıda sarı kart gören Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Orkun, pazar günü Macaristan'da oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

KEREM YILDIZLAŞTI

Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında yıldızlaştı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 69. dakikada omzuyla attığı golle milleri 2-1 öne geçirdi. Kerem, dört dakika sonra ise göğsüyle indirdiği topla İrfan Can Kahveci'ye asist yaptı. Öte yandan Deniz Gül ve Can Uzun ilk kez milli formayı sırtlarına geçirdi. Maça yedek başlayan Deniz ve Can ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

AY-YILDIZLILARDA ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

Millilerde kritik müsabaka öncesi önemli eksikler vardı. Mert Günok ve Yunus Akgün A Milli Futbol Takımı'n Macaristan ile oynadığı maçın kadrosunda ağrıları nedeniyle yer almadı. Son yapılan idmana ağrıları nedeniyle katılamayan iki futbolcu da müsabaka kadrosundan çıkarıldı. İki ismin pazar günü oynanacak rövanş maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Milli takımda Arda Güler ve Merih Demiral ise sarı kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi. Karşılaşmada forma giyemeyen ay-yıldızlı futbolcularımız, müsabakayı tribünden takip etti.