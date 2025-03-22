Aleix Garcia atağı

Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezonda da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yoluna devam edecek olan sarı-lacivertlilerde kurmaylar, başarılı teknik adamın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarını sürdürmeye başladı. Orta sahada Fred'in alternatifini bulamayan ve Sambacı'nın olmadığı karşılaşmalarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe gözünü Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında da gündemine gelen ancak Bayer Leverkusen'e giden Aleix Garcia için harekete geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyon olan. Fakat bu sezon umduğunu bulamayan Alman ekibinde bazı oyuncuların sene sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 18 milyon Euro'ya alınan İspanyol oyuncunun da bu grubun içinde olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu fırsatı kaçırmamak için temaslara şimdiden başladığı öne sürüldü.