İzmir’de derbi ateşi

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay bugün İzmir derbisinde Play-Off potasında yer alan Altınordu ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 14.00'te başlayacak maçı Yunus Emre Çakar yönetecek. Çakar'ın yardımcılıklarını Denizcan Şahin ve Emirhan Durmaz yapacak. Altınordulu seyircilerin alınmayacağı maçın bilet fiyatları maraton 65, numaralı 275, VIP 650 ve 1000 TL olarak belirlendi. Öğrenci ve kadınlar için numaralı tribün biletleri gişelerden 135 TL'ye satılacak. Ligde 18 puanla 17'nci sırada yer alan ev sahibi siyah-beyazlılar kümede kalma umutlarını korumak için sahaya çıkacak. Son 4 maçın 3'ünü kaybeden Gökhan Karaaslan'ın öğrencileri, Altınordu galibiyetiyle kurtuluş ateşini yakmak istiyor.

İKİ EKİP DE DÜŞÜŞTE

Grupta 49 puanla 4. olan kırmızı- lacivertliler ise ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 3 maçtır kazanamayan İzmir ekibi derbide gülerek üst basamaklarda yer kapmaya çalışacak. Altay'da sol bek Özgür Özkaya'nın cezası biterken, forvet Deniz Kadah ve orta saha Murat Berkan Demir iyileşti. 10 numara Mehmet Gündüz, kanatlar Onur Efe, Ali Kızılkuyu, Mehmet Nur ve stoper Hikmet Çolak'ın durumları netleşmedi. Altınordu'da orta saha Uğur Çetinkaya cezasını tamamlarken, forvet Keni Var Uzun iyileşti. Sakat Sami Satılmış ve defans Görkem Akdere forma giyemeyecek.

51. KEZ RAKİP OLACAKLAR

İzmir ve Türk futbolunun iki köklü kulübü Altay ile Altınordu bugün 51. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Altay ve Altınordu'nun 20'şer galibiyeti bulunuyor. 10 müsabakada ise taraflar yenişemedi. İzmir ekibi evinde 10 kez rakibini yenerken, kırmızı-lacivertliler, 8 müsabakada güldü, 6 maç ise berabere tamamlandı. İki takımın ligin ilk yarısındaki mücadelesini Altınordu 2-0 kazanmıştı. Yine iki takım 2020-2021 sezonunda 1. Lig Play-Off finalinde karşılaşmıy, Altay, Paixao'nun tek golüyle 1-0 kazanarak Süper Lig'e yükselmişti.