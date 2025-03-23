Kartal’dan yerli harekatı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Borussia Dortmund'un ön liberosu Salih Özcan ve Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu Can Uzun'u gündemine aldı. Siyah-beyazlılar iki oyuncunun da yeterince şans bulamaması nedeniyle takımlarına kiralık artı satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor. Milli futbolcu Salih Özcan'ın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Dortmund'un, 27 yaşındaki oyuncu için, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vermesi bekleniyor. Milli forma altında 22 kez mücadele eden tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-siyahlılarda 16 maça çıktı gol ya da asist katkısı üretemedi. Diğer yandan, 2 kez milli olan Can Uzun'un ise bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist katkısı yaptı. Gurbetçi oyuncunun kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.