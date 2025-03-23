Manisa’nın hattı kesildi

Basketbol Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Manisa Basket, dün evinde Türk Telekom'a da yenilerek büyük yara aldı: 87-89. Manisa ekibi ligde üst üste üçüncü yenilgisini alırken, 6 galibiyette kaldı. Karşılaşmaya iyi başlayan kırmızı-siyahlılar, rakibi karşısında Hugo Besson'un etkili sayılarıyla ilk periyodu 28-24 önde kapatmayı başardı. İkinci bölümde Ankara temsilcisi iyi olan taraftı. Türk Telekom, bu periyotta Anthony Brown ve Angola ile etkili olurken rakibine karşılık veremeyen Manisa Basket, soyunma odasına 49-47 geride gitti.

MÜCADELE ALKIŞ ALDI

Üçüncü periyot nefesleri kesti. Karşılıklı basketlerle geçilen bu bölümde 21 sayı üreten Manisa Basket farkı bir sayıya kadar indirerek son periyota 69-68 geride girdi. Manisa temsilcisi son periyotta White Jr ve Hugo Besson'un üst üste bulduğu isabetli sayılarla öne geçmeyi başardı. Ancak son dakikalarda gardı düşen kırmızı-siyahlılar, Angola ve Brown'un sayılarına karşılık veremeyince maçı 87-89 kaybetti.