Zafer için son doksan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında bugün deplasmanda Macaristan'ın konuğu olacak. Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. İstanbul'da oynanan maçta rakibini 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar, Macaristan'da avantajla sahaya çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve öğrencileri bugün rakibini elemesi halinde halinde adını direkt A Ligi'ne yazdıracak. Hedefe ulaşmak için Milli Takım'a bugünkü kritik maçta her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Ayrıca Macaristan'ın tek farklı galibiyetinde de A Ligi'ne yükselen taraf yine Türkiye olacak.

AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA

Ev sahibi Macaristan, iki farklı kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. 3 ve daha üstü farklı Macaristan galibiyetinde ise Türkiye yoluna bu sene olduğu gibi yine B Ligi'nde devam edecek. Macaristan'ı tarihinde deplasmanda sadece 2006'da oynanan EURO 2008 elemelerinde yenen A Milli Takım, bugün kazanıp 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Genel toplamda ise Macaristan'ın Millilere karşı üstünlüğü bulunuyor. Daha önce iki ülke arasında oynanan 16 maçta Macaristan 9 kez kazanırken, Türkiye 5 galibiyet alabildi. İki mücadelede ise iki ülke arasında eşiklik bozulmadı.

KAAN DA KADRODAN ÇIKARILDI

Macaristan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan da takımdan çıkarıldı. File bekçisi Mert Günok ve Yunus Akgün'ün ardından sakatlığı Kaan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İlk maçta cezaları nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler ve Merih Demiral'ın ise cezaları sona erdi. Savunma hattını Mert Müldür, Merih, Abdülkerim ve Eren Elmalı'dan oluşturması beklenen Montella'nın orta alandaki tercihleri kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra İsmail Yüksek olacak. İlk maçta yaptığı iki asistle dikkat çeken Oğuz Aydın hücum hattının sağında, Arda Güler 10 numarada, Kenan Yıldız ise solda görev yapacak. Gol umudu ise Kerem Aktürkoğlu olacak.