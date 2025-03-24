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Muğlaspor zirvede puan farkını açıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğlaspor zirvede puan farkını açıyor
PROFESYONEL lige döner dönmez 3. Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı. 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. 51 puana ulaşan Muğla, Balıkesirspor'a bitime 6 maç kala 6 puan fark attı. Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u konuk edecek.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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