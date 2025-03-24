Muğlaspor zirvede puan farkını açıyor

PROFESYONEL lige döner dönmez 3. Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı. 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. 51 puana ulaşan Muğla, Balıkesirspor'a bitime 6 maç kala 6 puan fark attı. Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u konuk edecek.