Derbi Bucaspor’un

2. Lig Kırmızı Grup'ta iki Ege ekibinin randevusunda kazanan taraf 4-1'lik skorla Bucaspor 1928 oldu. Play-Off mücadelesi veren sarı-lacivertliler, kümede kalmak için uğraşan rakibini ateşe attı. Bucaspor bu sonuçla puanını 45 yaparak, ilk 6 hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Nazilli ise 13 puanda kaldı ve kümede kalma barajının 11 puan uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, maça çok hızlı başladı. 3. dakikada ceza sahası içinde Cebrail çalımlarla girdi, Mecit'e bıraktı. Mecit de kayarak Yasin'e topu aktardı. Deneyimli oyuncu da meşin yuvarlağı sağına alıp düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı:1-0.
YİNE YASİN SAHNE ALDI
9'da defansta hata yapan Nazilli savunmacılarından topu çalan Cebrail'in ara pasında Yasin kaleciyi geçip golü attı: 2-0. 37'de Yasin sol kanatttan ceza sahasına girip yerden pas verdi, kaleciyi geçen topa boş kaleye Berke meşin yuvarlağı ağlara yolladı. İlk yarı Bucaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 66'da İlkay ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı ve Naz-Naz 4 maç sonra golle buluştu: 3-1. 86'da Buca skoru belirledi. Umut'un hızlı tacında Mecit, defanstan topu kapıp, kaleciyi de geçerek topu ağlara yolladı: 4-1. Maç 4-1bitti.
ENGİN DURSUN FARK YARATTI
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Engin Dursun, takımın başına geçmesiyle birlikte Play-Off hattıyla aradaki fark 2 puana kadar indi. Dursun takımı başında 3. galibiyetine uzanırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Altyapı oyuncularına geldiği günden beri önem veren Engin Dursun, dünkü mücadelede de özkaynaktan 7 oyuncuya 11'de şans verdi. 3. golü atan Berke ve 4. golü ağlara yollayan Mecit de altyapıdan çıkan oyuncular olarak göze çarptı.