Haberler Spor Derbi Bucaspor’un Derbi Bucaspor’un Egelilerin mücadelesinde sarı-lacivertliler evinde Nazilli Bld’yi farklı mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli İzmir ekibi 3. ve 9. dakikada Yasin Öztekin’in golleri ile 2-0 öne geçti. 37. dakikada Berke Ören farkı 3’e çıkartırken 66. dakikada Nazillispor İlkay ile golü buldu. İzmir ekibinde son sözü ise 86. dakikada Mecit söyledi. HABER MERKEZİ











2. Lig Kırmızı Grup'ta iki Ege ekibinin randevusunda kazanan taraf 4-1'lik skorla Bucaspor 1928 oldu. Play-Off mücadelesi veren sarı-lacivertliler, kümede kalmak için uğraşan rakibini ateşe attı. Bucaspor bu sonuçla puanını 45 yaparak, ilk 6 hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Nazilli ise 13 puanda kaldı ve kümede kalma barajının 11 puan uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, maça çok hızlı başladı. 3. dakikada ceza sahası içinde Cebrail çalımlarla girdi, Mecit'e bıraktı. Mecit de kayarak Yasin'e topu aktardı. Deneyimli oyuncu da meşin yuvarlağı sağına alıp düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı:1-0.

YİNE YASİN SAHNE ALDI

9'da defansta hata yapan Nazilli savunmacılarından topu çalan Cebrail'in ara pasında Yasin kaleciyi geçip golü attı: 2-0. 37'de Yasin sol kanatttan ceza sahasına girip yerden pas verdi, kaleciyi geçen topa boş kaleye Berke meşin yuvarlağı ağlara yolladı. İlk yarı Bucaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 66'da İlkay ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı ve Naz-Naz 4 maç sonra golle buluştu: 3-1. 86'da Buca skoru belirledi. Umut'un hızlı tacında Mecit, defanstan topu kapıp, kaleciyi de geçerek topu ağlara yolladı: 4-1. Maç 4-1bitti.