Göztepe'nin kozu hücum

Toplam 25 gol, 18 asistlik katkıda bulunan Romulo, Juan ve Tijanic üçlüsünün formda olduğu ilk yarıda fırtınalar estiren Göz-Göz, ikinci yarıdaki art arda sakatlıkların ardından bu 3'lüsü bozulmuştu ve akabinde takımda düşüş başlamıştı. Son olarak ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında ilwk 11'de yer alan bu üçlünün, 5 maç sonra Trabzonspor karşısında sahada olması bekleniyor.

Eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov farklı bir rotasyonla sahaya çıkacak. Özellikle savunma ve orta sahada birçok oyuncusundan faydalanamayacak Bulgar çalıştırıcı, en çok sol kanat mevkisinde zorlanacak. Bu mevkide oynayabilen Djalma Silva çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, İsmail Köybaşı ve Miroshi ise cezalı duruma düştü.