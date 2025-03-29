Süper Lig’de Derbi şöleni

Süper Lig'in 29. haftası bugün çok önemli bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray ile Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Beşiktaş, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 maçta topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son iki maçını kaybeden ev sahibi Beşiktaş ise 44 puanla 4. sırada konumlanıyor.

KARTAL EKSİK, ASLAN TAM KADRO

Avrupa Kupaları hedefi için mutlak galibiyet isteyen Kara Kartal'da 4 futbolcu bugünkü randevuda forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Uduokhai, Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Zaynutdinov derbide görev alamayacak. Konuk sarı-kırmızılı ekipte ise uzun süre sonra tam kadro olarak bugün Beşiktaş karşısında Dolmabahçe'de sahaya çıkacak.

KARTAL'IN PLANI HAZIR

Ligde son iki maçını kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbi planı belli oldu. Norveçli teknik adamın orta sahada değişiklik yaparak Chamberlain yerine Salih ya da Hadziahmetovic'e görev vermesi ve hücumda Rafa Silva'nın daha özgür ve geniş alanda oynamasını sağlayacak bir formül yaratması bekleniyor. Uduokhai'nin yerine de savunmada Paulista görev yapacak.

ASLAN YARA SARDI

GALATASARAY'DA 25. haftada oynanan Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Ancak iki ay sahalardan uzak kalan futbolcunun oynaması beklenmiyor. Cezalılar Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç kadrodaki yerlerini alacak. Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Sanchez'in yanı sıra Victor Osimhen Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.