Karşıyaka potada gülmeyi hatırladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yendi. Karşıyaka başantrenörü Ahmet Çakı ilk maçına galibiyetle başlarken, İzmir temsilcisi 11 maç sonra galip gelmeyi başardı. Müsabakaya iyi başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan konuk ekip, devreyi 37-36 önde tamamladı. Üçüncü periyotta oyunun hakimiyetini yeniden eline alan İzmir temsilcisi, son bölüme 59-54 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Hata yapmayan Karşıyaka müsabakayı 82-78 kazanmayı bildi. 11 maç sonra kazanan yeşil-kırmızılılar, maç fazlasıyla Play-Off hattına girerken, düşme hattıyla arasındaki galibiyet farkını da artırmasını bildi.