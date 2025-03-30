Manisa Basket geriden gelip kazandı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kabus gören Manisa Basket, deplasmanda Tofaş'ı 106-98 mağlup etti. Tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa'da destan yazan kırmızı- siyahlılar son 16 turunda elenirken, ligde de son üç maçında mağlup olarak düşme hattı sınırına kadar gerilemişti. Bu sonuçla Manisa ekibi, haftalar sonra kazanarak umutlarını yeşeritti. Mücadele pota altından karşılıklı sayılarla başlarken, Manisa Basket ilk periyodu 28-26 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunun hakimiyetini eline alan ev sahibi ekip devreyi 57-55 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de iyi oyunun sürdüren Tofaş son bölüme 81-76 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir oyuna sahne oldu. Manisa Basket uzun süre geride götürdüğü maçın son anlarında üstünlüğü eline aldı. Son anlarda hata yapmayan Manisa Basket maçı 106-98 kazandı.