Son dakika: Denizli'de yeni aday çıktı Ergil grevi bıraktı

Genç başkan kulüpte daha önce yöneticilik ve kısa dönem başkanlık da yapan iş insanı Yasin Özpek'in yönetime talip olması sonrası geri adım atarak, açlık grevine son verdiğini açıkladı. Ergil, 20 ve 27 Nisan tarihleri olarak açıklanan olağanüstü kongreye kadar görevine devam edeceğini ifade ederken, kongre sonrasında ise yönetimi resmi olarak Yasin Özpek'e devredeceğini açıkladı.





'10 BİN BİLET DAĞITILACAK'

Ergil, "Kulübü yok etmek isteyen bir yapı var ve bunu yapan eski yönetimdir. Onlara göre kulübün sahibi kendileri. Futbolcularım belediyeye gitti ama yanıma uğramadı. Onlara bunu yaptıran kim? Futbolcular sahada görevini yapmalı, saha dışı olaylara karışmamalı. Herkesle görüştüm ama kaçtı. Kaçmayan tek bir kişi vardı o da benim kongrede adayım iş insanı Yasin Özpek'tir. Kongreye gidene kadar bu kulübün başkanıyım. Grevimi bitiriyorum, herkesin bayramı var, gerek yok. Benim de çocuklarım var. Yönetim olarak 10 bin bilet aldık ve dağıtacağız. İnşallah Ağrı maçında kalabalık olacağız" diye konuştu.