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Ancelotti’den Arda’ya övgü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ancelotti’den Arda’ya övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazandıkları Leganes maçında ilk 11'de oynattığı Arda Güler'in sahada ortaya koyduğu performansından memnun olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu." dedi. Teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil" diyerek açıkladı.

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