Denizlispor'un yeni başkan adayı Yasin Özpek'ten müjde!

Görevi Yasin Özpek'e devredecek olan Başkan Erhan Ergil ise "Mücadele verdik şimdi icraat zamanı. Güçlü bir yönetim arayışımız vardı. Bu çağrımıza Yasin Özpek kulak tıkamadı ve 15 milyon ödeme ile ilgili sorunu çözdü. Simdi bizim başkan adayımız Yasin Özpek'tir" dedi.

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