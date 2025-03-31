Hakan’dan yeşil ışık

Inter ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kulübündeki geleceği ve olası Galatasaray transferine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Inter'de çok mutluyum" cevabını verdi. 31 yaşındaki futbolcu açıklamasının devamında G.Saray'a açık kapı bıraktı. Hakan Çalhanoğlu, "Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir" dedi. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile kupa çeyrek finalinde deplasmanda oynayacağı derbiye yoğunlaştı.