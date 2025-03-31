Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Alt sıralardaki rakipleri Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Basket'in de kazandığı haftada hata yapmayan Karşıyaka önündeki 3 haftada Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket ile hayati öneme sahip 3 maç oynayacak. Yeni takımıyla 3 günlük antrenman sürecinin ardından hayati bir galibiyet alan Ahmet Çakı, "Önümüzde 7 maç daha var ve bu karşılaşmalarda da aynı mücadeleci ruhu sahaya yansıtmalıyız. Sezonun geri kalanında da bu performansı devam ettirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Karşıyaka Yönetimi, destekleri için eski başkanlardan Cenk Karace'ye ve Yaşar Ailesi'ne teşekkür etti.