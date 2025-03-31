Özpek’ten müjde

Nesine Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor'a müjdeli haberler üst üste geliyor. Geçtiğimiz günlerde destek alamadığından şikayet eden mevcut başkan Erhan Ergil, başkan adayının çıkması sonrası grevine son vermişti. Horoz'a ikinci müjde de başkan adayı Yasin Özpek'ten geldi. Denizlispor'un 20 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongresinde görevi Erhan Ergil'den devralacak olan Yasin Özpek, "FIFA'dan gelen 3 dosya için acilen ödenmesi gereken 15 milyon lira vardı. Yoksa, Perşembe günü 12 puan silinecekti. Gerekli görüşmeler yapıldı ve puan silinme tehlikesi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER EL ELE VERDİK"

Denizlispor'da hareketli saatler yaşanıyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına Başkan Erhan Ergil, kongrede görevi devralacak olan Yasin Özpek ile birlikte açıklamalarda bulundular. Puan silme cezasının önüne geçen ve zor zamanda ateşten gömleği giymeyen hazırlanan Yasin Özpek, "Hep beraber el ele verdik. Denizlispor'a arkamızı dönemezdik. Bu kulübü kurtarmak için yola çıktık. Borçları Çarşamba günü ödeyeceğiz. Ödemeler yapılacak, şimdi futbolcular kendileri için sahaya çıkıp mücadele versinler" diye konuştu. Görevi Yasin Özpek'e devredecek olan Başkan Erhan Ergil ise "Mücadele verdik şimdi icraat zamanı. Güçlü bir yönetim arayışımız vardı. Bu çağrımıza Yasin Özpek kulak tıkamadı ve 15 milyon ödeme ile ilgili sorunu çözdü. Simdi bizim başkan adayımız Yasin Özpek'tir" dedi.