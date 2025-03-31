Zirve yarışı kızıştı

Süper Lig'de 27. hafta sonunda şampiyonluk yarışı yeniden alevlendi. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde giren lider Galatasaray, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilince büyük avantaj kaybetti. Avrupa mücadelesi veren siyah-beyazlılara karşı erken gördüğü kırmızı kartla ilk golü kalesinde görüp beraberliği yakalamasına rağmen Aslan, haftayı puansız kapattı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup edince yeniden şampiyonluk umutlarını artırdı. Zirveyi amansız takibini sürdüren sarı-lacivertliler 65 puana yükselirken, haftayı kayıpla kapatan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

PUAN FARKI 3'E DÜŞEBİLİR

Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya indi. Sarı-kırmızılılar, gelecek haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirecek. Sarı-lacivertliler ise sahasında Fatih Tekke ile yeni bir görünüme kavuşan Trabzonspor ile sahasında son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Cim-Bom'un maç yapmadan geçeceği haftada bu bakımdan Fener'in Trabzon randevusu da büyük önem kazandı. Sarı-lacivertliler, Saraçoğlu'nda Karadeniz ekibini mağlup etmesi halinde zirve ile aradaki puan farkını 3'e indirecek. Maç sayıları eşitlendiğinde kalan 8 karşılaşmada F.Bahçe rakibinin hata yapmasını bekleyecek. G.Saray ise tüm maçlarını kazanıp 25. şampiyonluğu yakalamaya çalışacak. Şampiyonluk için çekişen iki ekip, çarşamba günü kupa çeyrek finalinde F.Bahçe'nin sahasında yarı final biletini kapmak için oynayacak.

G.SARAY (71)

Samsun (D)

Bodrum (İ)

Eyüp (D)

Sivas (İ)

Trabzon (D)

Kayseri (İ)

Göztepe (D)

Başakşehir (İ)

F.BAHÇE (65)

Trabzon (İ)

Sivas (D)

Kayseri (İ)

G.Antep (D)

Beşiktaş (İ)

Başakşehir (D)

Eyüp (İ)

Hatay (D)

Konya (İ)