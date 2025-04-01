Adım adım Aslan’a

Galatasaray, uzun bir süredir gündeminde yer alan bonservisi Milan'da bulunan Joao Felix'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdü. Son olarak Chelsea'de kiralık oynayan oyuncu ile ilgili menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladığı öne sürülmüştü. El Gol Digital, Mendes'in Joao Felix'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynayabileceğini söylediğini açıkladı. Kariyerinden Atletico Madrid ve Barcelona formalarını da terleten Joao Felix, sezon başında 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

25 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde eski takımı Chelsea'ye kiralandı. Bu sezon 31 karşılaşmada forma giyen Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Milan ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro. Bilindiği üzere futbolcunun transferi konusunda geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ileri sürülmüştü. Ancak son bilgilere göre sarı-kırmızılıların transfere daha yakın olduğu konuşuluyor.