Bodrum’un kozu Morais

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-2 yenilip düşme hattına gerileyen Sipay Bodrum FK, yarın Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına odaklandı. Yeşil-beyazlıların en büyük kozu teknik direktörü olacak. Yeşil-beyazlıların Portekizli hocası Jose Morais, çalıştırdığı takımlarda 3 ulusal kupa zaferi yaşadı. Morais, 2014- 15 sezonunda Al-Shabab takımıyla Suudi Arabistan Süper Kupası, 2019-20'de Jeonbuk Hyundai Motors ile Güney Kore Kupası, 2023-24 sezonunda ise Sepahan ile İran Kupası'nı kazanma başarısı yakaladı. Deneyimli teknik adam ayrıca 2 Güney Kore ve 1 Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğu elde etti.

MORAİS KUPAYI ÇOK ÖNEMSİYOR

Tarihinde ilk kez kupada ilk 8'e adını yazdıran yeşil-beyazlılar, tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanıp hedefi yarı final olarak belirledi. Teknik direktör Jose Morais, zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Ligdeki konumumuz elbette daha önemli ama kupada da var olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.