Heyecan dorukta

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray ve F.Bahçe, gözünü yarın kupada oynayacakları çeyrek final maçlarına çevirirken iki takımın teknik heyeti de kritik randevuya yönelik planlarını aşağı yukarı belirledi. ATV'den ekranlara gelecek dev derbi öncesi ev sahibi olacak F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçın ligdeki rekabete de tesir edeceğini düşünürken kadrosunu da şekillendirdiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının ligde oynadıkları derbinin aksine Anderson Talisca'ya bu kez 11'de şans tanımayı düşündüğü, hücumda da Dzeko-En Nesyri ile de son günlerde eleştirilen G.Saray defansını hataya zorlayacağı gelen haberler arasında. Yine sakatlıktan kurtulan Fred'e de özel görev verecek olan Mourinho, Osimhen'i de Skriniar ile kilitleyecek.

G.Saray kanadından da ise değişim kapıda. Cezalı Frankowski'nin yerine Kaan Ayhan'ı oynatmayı planlayan Okan Buruk'un defans hattında başka değişikliğe gitmeyeceği ortada ise ligdeki derbide olduğu gibi Lemina'nın 11'de şans bulma ihtimali yüksek. Lemina'nın kimin yerine oynayacağı merak edilirken Alvaro Morata-Dries Mertens değişikliği de masada yer alıyor. Buruk'un takımın en önemli güçlerinden Victor Osimhen'in daha fazla topla buluşturulmasını istediği bu doğrultuda orta saha ve kanatlara özel görevler verdiği bildirildi.

GOLCÜLERİN RANDEVUSU

Kritik maç öncesi F.Bahçe'de Youssef En-Nesyri, G.Saray'da ise Victor Osimhen takımlarının en önemli gol umutları olacak. İki oyuncunun da geride kalan maçlarda 26'şar golü bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak. Sarı-lacivertli ekipte Youssef En- Nesyri, sarı-kırmızılılarda ise Victor Osimhen, takımlarının en formda golcüleri olarak dikkati çekiyor. Her iki futbolcu da bu sezon resmi maçlarda 26'şar kez fileleri havalandırırken takımlarının da en golcü oyuncuları oldu. En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında lig, Avrupa ve kupada 43 maçta forma giydi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında güvendiği isimlerden En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumundaki En-Nesyri'yi Edin Dzeko takip ediyor. 12'si lig, 7'si Avrupa maçları olmak üzere bu sezon 19 kez gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli futbolcu, 7 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 resmi maçta boy gösterdi. 23 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen Nijeryalı futbolcu, 20'si lig, 6'sı Avrupa olmak üzere 26 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon resmi maçlarda 11 gol atan Barış Alper Yılmaz ve 9'u ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere, lig ve kupada 11 golü bulunan Ahmed Kutucu, Osimhen'in ardından gol beklentisi yüksek oyuncular olacak.

DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında hakem Cihan Aydın'ın görev yapacağı açıklandı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak. Cihan Aydın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 20 ve 1. Lig'de 1 olmak üzere 21 karşılaşmayı yönetti. Aydın, ayrıca 8 defa da VAR'da görevlendirildi. 32 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3'er maçında düdük çaldı.

G.SARAY CEPHESİNDEN F.BAHÇE'YE GÖNDERME

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, derbi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanların nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük" diye konuştu.

GOLLERİN ÇOĞUNU YABANCILAR ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.