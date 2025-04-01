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Masuaku’nun dalya hazırlığı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Masuaku’nun dalya hazırlığı

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Türkiye Kupası'nda oynanacak Göztepe maçında forma giymesi halinde 100. resmi maçına çıkarak 'dalya' diyecek. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı. Masuaku, bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 41 maçın 38'inde top koşturdu ve 1 gol, 8 asiste imza attı. Başarılı oyuncu, 3 bin 194 dakika ile takımın en fazla süre alan üçüncü futbolcusu oldu.

İKİ KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarla ilk sezonunda Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta oynadı ve 2 gol, 6 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2023- 2024 sezonunda ise gerek Afrika Uluslar Kupası gerekse de sakatlıklar sebebiyle sadece 29 karşılaşmada boy gösterdi. Ligde 18, Türkiye Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 7 maçta oynayan Masuaku, 2 asistle sezonu tamamladı. Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki de kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2023- 2024 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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