Masuaku’nun dalya hazırlığı

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Türkiye Kupası'nda oynanacak Göztepe maçında forma giymesi halinde 100. resmi maçına çıkarak 'dalya' diyecek. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı. Masuaku, bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 41 maçın 38'inde top koşturdu ve 1 gol, 8 asiste imza attı. Başarılı oyuncu, 3 bin 194 dakika ile takımın en fazla süre alan üçüncü futbolcusu oldu.

İKİ KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarla ilk sezonunda Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta oynadı ve 2 gol, 6 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2023- 2024 sezonunda ise gerek Afrika Uluslar Kupası gerekse de sakatlıklar sebebiyle sadece 29 karşılaşmada boy gösterdi. Ligde 18, Türkiye Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 7 maçta oynayan Masuaku, 2 asistle sezonu tamamladı. Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki de kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2023- 2024 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.