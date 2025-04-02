1 Nisan şakaları

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor ve 2.Lig kulübü Karaman FK, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları 1 Nisan şakalarıyla gündem oldular. Ege ekibi Denizlispor Arjantinli yıldız Lionel Messi ile 1 günlüğüne sözleşme imzalandığını açıklarken yıldız oyuncuya Denizlispor forması giydirerek "Ailemize hoş geldin, Messi!" ifadelerini kullandı ve açıklamada "Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık. İmza töreninde konuşan Messi, "Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!" ifadeleri kullanıldı.

Karaman FK ise "Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman FK olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!" derken açıklamada şu szler yer aldı: "İmza töreninde konuşan Ronaldo: '7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabeu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Somaspor maçına davet etti."