Altay’ın 43’lük forveti Murat suskun

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olan 43 yaşındaki Murat Uluç, sezonun ikinci yarısında gol orucuna girdi. Daha önce futbolu bırakan, fakat Altay'a gelen transfer yasağı sonrası ateşten gömleği giyerek takımını yalnız bırakmayan tecrübeli isim 12 maçtır rakip ağları sarsmayı başaramadı. Son golünü 8 Aralık'taki Kepezspor deplasmanında kaydeden tecrübeli forvet daha sonra çıktığı 12 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı. Bu periyotta 9 kez ilk 11'de yer alıp, 2 kez oyuna sonradan giren Murat, skora katkı sağlayamadı.

TARAFTARLAR ÇOK SEVİYOR

Bu sezon sarı kart cezalısı olduğu Kastamonuspor deplasmanı dışında oynanan 27 maçın hepsinde görev yapan kaptan Murat, 16 kez ilk 11'de şans bulup 1585 dakika süre aldı. Ligde Sincan Belediyesi Ankaraspor (D), Fethiyespor ve Kepezspor (D) olmak üzere 3 kez rakip fileleri sarsan usta krampon fazla skor üretemese de sahada gösterdiği mücadele ile Altaylı taraftarlardan bol bol alkış topladı. Siyah-beyazlılar, İskenderunspor maçının ertemücadele toplenmesi ve hafta içinde Afyonspor müsabakasını hükmen kazanacak olması nedeniyle uzun bir süre maç oynamayacak. İzmir ekibi, bu süreçte sakat oyuncularının takıma geri dönmesini bekliyor.