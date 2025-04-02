  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI İZLE

Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki dev derbiyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de iki kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, kupada üçüncü bir randevu ve yarı final bileti için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI İZLECANLI YAYIN

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA