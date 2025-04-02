Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de iki kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, kupada üçüncü bir randevu ve yarı final bileti için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen