Göztepe’ye hücum

Trendyol Süper Lig'de yarın Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile kapışacak Göztepe'nin yıldız oyuncularına talipler var. Geçtiğimiz gün Alman temsilcisi Ausburg'un talip olduğu 21 yaşındaki Japonyalı on numara oyuncusu Kuryu Matsuki için Hoffenheim'ın da devreye girdiği öğrenilirken, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Heliton için İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun nabız yokladığı öğrenildi.

PERFORMANSLARI DİKKAT ÇEKTİ

Matsuki'nin bonservisi 2028 yılına kadar Sport Republic'te bulunurken, Göztepe'de kiralık olarak oynayan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Heliton'un sözleşmesi sezon sonu sona ererken, sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde 1 yıl opsiyonu bulunan oyuncuyu takımda tutmak için girişimlere başlamıştı. Savunmada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Heliton, geçen seneden bu yana Göztepe'nin en başarılı isimleri arasında yer alıyor. İzmir ekibiyle 47 isimlemaça çıkan Sambacı, 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken, toplam 44 kez ilk 11 oynayarak takımın değişilmezleri arasında gösteriliyor. Matsuki, sezon başında durgun günler geçirse de ligin ortalarındaki performansıyla birçok takımın transfer listesinde üst sıralara yerleşti. Genç ve gelecek vadeden Matsuki, 27 karşılaşmada toplam 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Pazarlık için masaya oturacak kurmayların iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuları satabileceği ifade edildi.

AHMED'İN DURUMU BELİRSİZ

Trabzonspor karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda uzun süre yerde kalan ve sahayı sedye ile terk eden orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın durumu belirsizliğini koruyor. Çekilecek MR'ın ardından sakatlığının ciddiyeti netleşecek oyuncunun yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi. Sağlık ekiplerinin gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçına yetiştirmek için çabalayacağı kaydedildi.