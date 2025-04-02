MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final derbisinin kazananı Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, ilk yarıda Victor Osimhen ile bulduğu 2 gol ile Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi.
10. dakikada açılışı yapan Victor Osimhen, 26. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.
45+4'te Fenerbahçe'nin ofsayt nedeniyle incelenen golü VAR'dan kabul gördü ve Sebastian Szymanski'nin golü ile birlikte fark 1'e indi.
İkinci yarısı olaylı geçen maçtan başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, kupada yarı finale yükseldi.