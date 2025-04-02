Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final maçında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlamak istiyor. Bu anlamda Trabzonspor için bu karşılaşma çok büyük önem arz ediyor. Diğer yandan konuk ekip Sipay Bodrum FK, zorlu rakibini eleyerek kupa yolunda sürprize imza atmak istiyor.

Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN

İŞTE TRABZONSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz