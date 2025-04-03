Balıkesirspor evinde takıldı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışındaki Ege ekiplerinden Balıkesirspor, erteleme maçında Play-Off hattındaki Amasyaspor FK ile evinde yenişemedi. Dengeli başlayan maçın ilk yarısında 36'da Deniz Erdoğan'ın golüne engel olamayan kırmızı-beyazlılar, devre biterken 45'te Kağan Kayalı ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve birer puana razı oldu. 49 puanla ikinciliğini sürdüren Bal-Kes, lider Muğlaspor'un yenildiği haftada zirveyle aradaki puan farkını azaltma fırsatını değerlendiremedi.