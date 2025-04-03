BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlıyor. Kazananın yarı finalde Trabzonspor'a rakip olacağı kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Alex, Gedson, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.
Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Doğan, Dennis, Nielsen, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan.