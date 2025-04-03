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Haberler Spor BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HABER MERKEZİ

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BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlıyor. Kazananın yarı finalde Trabzonspor'a rakip olacağı kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Alex, Gedson, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Doğan, Dennis, Nielsen, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan.

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