Muğla koruyamadı

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta üst üste zorlu maçlardan galip çıkarak zirvede farkı açan Muğlaspor, erteleme maçında büyük şok yaşadı. Beykoz İshaklıspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar 25'te Muhammet Arslantaş ve 39'da Tugay Adamcıl'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda 61'de Oktay'ın golüne engel olamayan Muğla, 73'te Emir ve 77'de Okan'ın golleriyle 3-2 geriye düştü. Kalan dakikalarda çabalar sonuç vermedi ve maçı düşme hattındaki Beykoz İshaklı 3-2 kazandı. 54 puanda kalan lider Muğla, takipçisi Balıkesir'in de evinde puan kaybetmesiyle teselli buldu.